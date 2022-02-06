وفاة المغنية الهندية الأسطورية "لاتا مانجيشكار" عن 92 عاما

وقال رئيس الحكومة الهندية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إن"مانجيشكار رحلت عن عالمنا وتركت فراغا في الأمة لا يمكن ملؤه".

وكان قد تم نقل أسطورة الغناء الهندية لاتا مانجيشكار إلى مستشفى "بريخ كاندي" في مومباي يوم الاثنين الماضي بسبب إصابتها بصعوبات في التنفس.

يذكر أن "مانجيشكار" هي أيقونة لصناعة السينما الهندية، المعروفة باسم بوليوود، وحصلت على العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك أعلى وسام مدني في البلاد "بهارات راتنا" في عام 2001 .

وفي حياتها المهنية التي بدأت منذ سبعة عقود، قدمت المغنية التي تحظى بشعبية كبيرة أغاني في قائمة واسعة من الأفلام الهندية، كما غنت بلغات إقليمية بما في ذلك المراتية والبنغالية.

وألفت مانجيشكار، التي تنتمي إلى عائلة موسيقية بارزة من ولاية ماهاراشترا غربي الهند، عدة أعمال موسيقية وكذلك أنتجت حفنة من الأفلام.