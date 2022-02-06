اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الصحة الإيطالى: نبدأ مرحلة جديدة فى مكافحة كورونا‎‎

الأحد، 06 فبراير 2022 06:21 م
وزير الصحة الإيطالى: نبدأ مرحلة جديدة فى مكافحة كورونا‎‎ وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا
أ ش أ

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كشف وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا أن بلاده تبدأ مرحلة جديدة في مكافحة فيروس كورونا بعد أن تلقى 91% من المواطنين الجرعة الأولى من اللقاح.


وقال وزير الصحة الإيطالي - بجسب وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية - إن "91% من المواطنين فوق سن 12 عاما تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا، و88% حصلوا على جرعتين، وحوالي 35 مليونا حصلوا على جرعة معززة أيضا، وهذا يمكننا من بدء مرحلة جديدة في مكافحة الفيروس".


وأضاف "لا يزال يتعين علينا أن نتحلى بأقصى درجات الحذر، ولكن للمرة الأولى منذ أسابيع عديدة نتطلع إلى الأرقام بثقة والتي تتحسن أخيرا".. مشددا على انخفاض معدل إشغال مرضى فيروس كورونا في العناية المركزة مرة أخرى إلى 14.8%، وفي الأجنحة العامة إلى 29.5%.


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