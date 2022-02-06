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والد محمد الشناوى: بشجع أبو جبل دلوقتى أكتر من الشناوى لأن مصر أهم حاجة.. لايف

الأحد، 06 فبراير 2022 03:57 م
والد محمد الشناوى: بشجع أبو جبل دلوقتى أكتر من الشناوى لأن مصر أهم حاجة.. لايف والد محمد الشناوى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع سعادة وتفاؤل والد حارس مصر الأول محمد الشناوي الذي يدعو بفوز منتخبنا ويعود لمصر بكأس الأميرة الأفريقية، قائلا: "بشجع أبو جبل دلوقتى أكتر من الشناوى.. أهم حاجة مصر وربنا يشفى ابنى وزمايله".
 
 
قال والد محمد الشناوي، إنه يدعو لأبو جبل مثل دعائه للشناوي وكل اللاعبين، مؤكدا أنه متفائل بفوز منتخبنا وحصوله على الكأس، وكما فعلها الأبطال في المباريات الماضية سيفعلونها هذه المرة.
 
وأضاف والد الشناوي، أنه سعيد بأداء لاعبي النادي الأهلي أمس وسيكملها لاعبو المنتخب اليوم إن شاء الله، مؤكدا أن الشناوي سيتوجه للإمارات للحاق بالنادي الأهلي.
 
وقال والد الشناوي: الحمد لله الشناوي بخير وكل اللاعبين بخير وأنه يدعو لهم جميعا، هكذا تربينا في الفلاحين وعودت محمد وإخوته على حب الخير للجميع.
 
ومن جانبه هنأ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أمس، زملاءه بالنادي الأهلي، بعد الفوز على مونتيري في كأس العالم بالأندية بهدف نظيف، وكتب الشناوي عبر حسابه على "إنستجرام": مبروك لرجالة الأهلي وبالتوفيق في الماتش الجاي.

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

 
محمد الشناوي
محمد الشناوي

 

وهدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية بعد استغلال خطأ أفشة في السيطرة على الكرة وسددها، ولكن مرت بعيدا عن المرمى، بينما أهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف التدم للأهلي في الدقيقة الرابعة رغم انفراده بالمرمى، بعدما استلم الكرة وحاول مراوغة لاعب مونتيري لتضيع منه الكرة.

وأهدر حسين الشحات فرصة بعدما استلم عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 12 ولم يحسن استغلالها، قبل أن يحتسبها الحكم تسلل على الشحات الذي تواجد في مصيدة التسلل، وتحصل مونتيري على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي وسددها مباشرة على مرمى علي لطفي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وهدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة 20 من تصويبة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي، واحتسب الحكم تسلل على طاهر طاهر في الدقيقة 22 بعدما استلم كرة خطيرة في ظهر دفاع الفريق المكسيكي ولكنه لم يحسن التعامل معها قبل احتساب اللعبة تسلل.


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