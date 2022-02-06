والد محمد الشناوى: بشجع أبو جبل دلوقتى أكتر من الشناوى لأن مصر أهم حاجة.. لايف

رصدت عدسة اليوم السابع سعادة وتفاؤل والد حارس مصر الأول محمد الشناوي الذي يدعو بفوز منتخبنا ويعود لمصر بكأس الأميرة الأفريقية، قائلا: "بشجع أبو جبل دلوقتى أكتر من الشناوى.. أهم حاجة مصر وربنا يشفى ابنى وزمايله".

قال والد محمد الشناوي، إنه يدعو لأبو جبل مثل دعائه للشناوي وكل اللاعبين، مؤكدا أنه متفائل بفوز منتخبنا وحصوله على الكأس، وكما فعلها الأبطال في المباريات الماضية سيفعلونها هذه المرة.

وأضاف والد الشناوي، أنه سعيد بأداء لاعبي النادي الأهلي أمس وسيكملها لاعبو المنتخب اليوم إن شاء الله، مؤكدا أن الشناوي سيتوجه للإمارات للحاق بالنادي الأهلي.

وقال والد الشناوي: الحمد لله الشناوي بخير وكل اللاعبين بخير وأنه يدعو لهم جميعا، هكذا تربينا في الفلاحين وعودت محمد وإخوته على حب الخير للجميع.

ومن جانبه هنأ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أمس، زملاءه بالنادي الأهلي، بعد الفوز على مونتيري في كأس العالم بالأندية بهدف نظيف، وكتب الشناوي عبر حسابه على "إنستجرام": مبروك لرجالة الأهلي وبالتوفيق في الماتش الجاي.