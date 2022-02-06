هل تخطط الملكة إليزابيث للتنازل عن العرش لصالح الأمير تشارلز؟

كتب محمد جمال

يعتبر الأمير تشارلز هو التالى فى صف التاج البريطانى، حيث من المقرر أن تصبح زوجته الثانية كاميلا باركر بولز "عقيلة الملكة"، إذا نجح فى ذلك، لكن نجل تشارلز الأكبر ووريثه الأمير وليام يحظى بموافقة أكبر.

وتخطط الملكة إليزابيث الثانية للتنازل عن العرش لصالح الأمير تشارلز - هكذا قال ضابط عسكرى لم يكشف عن اسمه، قال إنه يستعد لاستعراض وداع محتمل، وذكر المصدر لصحيفة 'ذا ستار' البريطانية، أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، والتى ستحتفل باليوبيل البلاتينى لها فى يونيو المقبل بعد أن قضت 70 عامًا على العرش يوم الأحد، من المتوقع أن تتنحى العام المقبل.

وجاء التسريب فى نفس اليوم الذى جاء فيه بيان شخصى للملكة أعربت فيه عن رغبتها في أن تحصل زوجة تشارلز، كاميلا، دوقة كورنوال، على لقب 'الملكة القرينة' عندما يتولى العرش.

وقال المصدر إن حفلا عسكريًا ضخمًا مع مئات الجنود والعائلة المالكة بأكملها كان مخططًا له، ربما في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023 ، للاحتفال بتتويج أمير ويلز.

وقالوا ‘نحن بصدد تشكيل حدث عسكرى يتطلب موافقة القصر في وقت قريب’ مضيفا 'دورنا هو العرض الاحتفالي والتأكد من استعدادنا لأي موعد يتم تحديده'.

وتابع المصدر: 'لدينا الكثير من الحالات الطارئة - لكن هذا سيكون خاصًا، وفقًا للاتجاه الحالي ، فقد طُلب منا وضع خطط طوارئ لاستعراض التتويج - وهذا يعني أننا بحاجة إلى التأكد من أن الجيش يمكنه تقديم ما نقوم به خطة'.

لكن الضابط شدد على أنه لم يتم تحديد موعد لتنازل الملكة عن العرش وتتويج تشارلز، مضيفًا: 'الأمور الدقيقة المتعلقة بموعد التتويج سيتم تحديدها من قبل القصر ومكتب الملكة'.

وسيكون تنظيم الاحتفال بصعود الملك الجديد تحديًا لوجستيًا كبيرًا للسلطات في العاصمة لندن.

وقال المصدر: 'إن حدثا بهذا الحجم يتطلب تخطيطًا عسكريًا وأمنيًا مفصلاً ، على أن تكون القيادة الأمنية من مسؤولية شرطة العاصمة ، بينما سنقوم بتشكيل الأحداث الاحتفالية والاتصال بالشرطة فيما يتعلق بالتخطيط لذلك'.

ومع ذلك ، استبعد شخص مقرب من العائلة المالكة بشكل قاطع شائعات رحيلها يوم الجمعة.

وقالت الليدي باميلا هيكس، ابنة عم زوج الملكة الراحل الأمير فيليب، دوق إدنبرة ، في جلسة افتراضية بمناسبة اليوبيل البلاتيني: 'إنها لن تتنازل عن العرش أبدًا'.

وتذكرت السيدة باميلا أنه عندما تنازلت الملكة فيلهلمينا من هولندا لصالح ابنتها في عام 1948 ، 'صُدمت الملكة بالفكرة لأنها لم تستطع أبدًا ، لأنها ممسحة وتأخذ دينها على محمل الجد'.

وتنازل عم الملكة ، إدوارد الثامن ، عن العرش عام 1936 - ظاهريًا للزواج من عشيقته ، المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون ، عندما عارضت الكنيسة الإنجليزية التي يقودها الملوك البريطانيون الزواج مرة أخرى بعد الطلاق.

ومع ذلك ، اتُهم إدوارد أيضًا بالتعاطف مع النظام النازي الألماني، توج والد الأميرة إليزابيث آنذاك جورج السادس بدلاً من إدوارد.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن معدلات تأييد الأمير تشارلز التي غالبًا ما تحدث بصراحة تتحسن، خاصة بين البريطانيين الأكبر سنًا، لكن ابنه الأكبر ووريثه الأمير وليام وزوجته كيت، دوقة كامبريدج، لا يزالان أكثر شعبية.

كما أن العديد من أبناء الملكة وأحفادها وأحفادها - الذين تجنبوا المشاكل الصحية الخلقية لبعض السلالات الأوروبية المنقرضة من خلال الزواج من خارج رتب العائلة المالكة - يعني أن أزمة الخلافة أمر مستبعد للغاية.

وألقت الملكة إليزابيث كلمة بمناسبة أول اليوبيل البلاتيني لملك بريطاني، والذي من المقرر الاحتفال به رسميًا يوم الأحد، وسيصادف هذا التاريخ مرور 70 عامًا على بداية حكمها.

طلبت الملكة إليزابيث الثانية ، في خطابها بمناسبة اليوبيل البلاتيني مساء السبت ، أن تحصل كاميلا باركر بولز ، الزوجة الثانية للأمير تشارلز ، على لقب الملكة بعد تولي تشارلز العرش.

وكتبت الملكة: تمنياتى الصادقة، عندما يحين ذلك الوقت، أن تُعرف كاميلا باسم عقيلة الملكة'.

وقال متحدث باسم كلارنس هاوس إن 'أمير ويلز ودوقة كورنوال' تأثرتا بتكريم وبكلمات الملكة ، بحسب بي بي سى.

وفي مفاجأة لم يتوقعها الشعب البريطاني، أعلنت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أن كاميلا دوقة كورنويل وزوجة ابنها الأمير تشارلز ستصبح ملكة البلاد بعد تولي ابنها للعرش، وذلك في خطاب بمناسبة اليوبيل البلاتيني.

وقالت الملكة إليزابيث في خطابها: "عندما يصبح ابني تشارلز ملكًا مع الزمن، أعلم أنكم ستمنحونه ولزوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدمتموه لي؛ وتمنياتي الصادقة هي أنه عندما يحين ذلك الوقت، أن تعرف كاميلا باسم عقيلة الملك لأنها تواصل خدماتها المخلصة".

ولقب عقيلة الملك يمنح للسيدة التي لم تسم ملكة قبل زواجها بملك، ونالت هذا اللقب الفخري بعد زواجها بناء على رغبة عاهل البلاد، وهو لقب مكافئ في الدرجة لألقاب الملك الملكية، إلا أن العرف يقول إن عقيلة الملك لا تشاركه السيطرة على القوى السياسية والعسكرية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية استشارت ورثتها المباشرين الأميران تشارلز وويليام قبل الإعلان عن مثل هذا الأمر المهم حول الألقاب، مما يوحي بأنهم اتفقوا وشعروا أن الجمهور البريطاني مستعد لقبول كاميلا كملكة.