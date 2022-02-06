نهير عبد النبى

حالة من الحزن الشديد أصابتنا جميعًا منذ سماع خبر وفاة الطفل المغربى ريان بعدما قضى أياما فى البئر وبعد دقائق من خروجه من البئر أعلن الديوان الملكى المغربى وفاة الطفل، ويظل السؤال الذى يتردد على الكثيرون هل من الممكن أن يكون الخوف والفزع هو أحد أسباب وفاة الطفل ريان؟

هل الخوف الشديد قد يكون سبب وفاة الطفل ريان؟

"أنا مت من الرعب"، كلمة نسمعها دائمًا فحسب ما ذكره موقع britannica يتعين علينا طرح السؤال: هل من الممكن أن نخاف حتى الموت؟، الجواب: نعم، يمكن أن يخاف البشر حتى الموت.

في الواقع، أي رد فعل عاطفي قوي يمكن أن يؤدي إلى كميات قاتلة من مادة كيميائية، مثل الأدرينالين، في الجسم نادرًا ما يحدث ذلك، لكنه يمكن أن يحدث لأي شخص، ويكون خطر الموت من الخوف أو أي عاطفة قوية أخرى أكبر بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا، ولكن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة من جميع النواحي الأخرى يمكن أن يقعوا ضحية أيضًا.

الخوف حتى الموت يتلخص في استجابتنا اللا إرادية لمشاعر قوية، مثل الخوف، بالنسبة للوفيات التي يسببها الخوف، يبدأ الموت باستجابتنا للقتال أو الهروب، وهي استجابة الجسم الجسدية للتهديد المتصور، وتتميز هذه الاستجابة بزيادة معدل ضربات القلب والقلق والتعرق وزيادة مستويات السكر في الدم.

ولكن كيف تؤدي غريزة القتال أو الهروب إلى الموت؟ لفهم ذلك، علينا أن نفهم ما يفعله الجهاز العصبي عندما يتم تحفيزه، في المقام الأول في إفراز الهرمونات، هذه الهرمونات، التي يمكن أن تكون الأدرينالين أو نواقل كيميائية أخرى، تهيئ الجسم للعمل الشيء هو أن الأدرينالين والمواد الكيميائية المماثلة في الجرعات الكبيرة تكون سامة لأعضاء مثل القلب والكبد والكلى والرئتين.

ويدعي العلماء أن ما يسبب الموت المفاجئ بدافع الخوف على وجه الخصوص هو الضرر الكيميائي للقلب، حيث إن هذا هو العضو الوحيد الذي يمكن أن يتسبب في الوفاة المفاجئة عند إصابته، الأدرينالين يفتح الكالسيوم للقلب ومع وصول الكثير من الكالسيوم إلى القلب، يواجه العضو صعوبة في التباطؤ، وهو أمر يمكن أن يسبب الرجفان البطيني، وهو نوع معين من عدم انتظام ضربات القلب.

عدم انتظام ضربات القلب يمنع العضو من ضخ الدم بنجاح إلى الجسم ويؤدي إلى الموت المفاجئ ما لم يتم علاجه على الفور، لا يتسبب الخوف فقط في المستويات العالية من الأدرينالين، يمكن أن تؤدي المشاعر القوية الأخرى أيضًا إلى اندفاع الأدرينالين.