نجاة شقيقين من الموت بعد سقوط سيارتهما من أعلى الكوبرى واحتراقها بسوهاج..صور

سوهاج محمود مقبول

أنقذت العناية الإلهية شقيقين تتراوح أعمارهما ما بين 20 و22 سنة من الموت المحقق، عقب تعرضهما لحادث تصادم أعلى كوبرى الكوامل، وسقوط السيارة التي كان يستقلانها في الزراعات المجاورة واحتراقها بالكامل، وتم نقل الشابين إلى المستشفى العام للعلاج، وتمت السيطرة على حريق السيارة بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مصادمة بين سيارتين ملاكى أعلى كوبرى الكومل، ما نتج عنه سقوط سيارة من أعلى الكوبرى واحتراقها بالكامل وإصابة مستقليها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، بوقوع مصادمة أعلى كوبرى الكوامل بسوهاج بين سيارتين. نتج عن التصادم سقوط إحدى السيارتين من أعلى الكوبرى وإشتعال النيران بها وتم إستخراج إبراهيم أ . ع 22 سنة من داخل السيارة عقب إصابته بإشتباه ما بعد الإتجاج وشقيقه أدم . ا . ع والذى أصيب بإشتباه كسر بالكتف الأيمن وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام للعلاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على حريق السيارة وتم إعادة حركة السير أعلى الكويرى عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.



حادث تصادم أعلى كوبرى الكوامل (4)



حادث تصادم أعلى كوبرى الكوامل (5)



حادث تصادم أعلى كوبرى الكوامل (1)



حادث تصادم أعلى كوبرى الكوامل (2)