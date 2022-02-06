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ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز (BW PAVILION ARANTHERA) ترفع علم سنغافورة

الأحد، 06 فبراير 2022 04:33 م
ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز (BW PAVILION ARANTHERA) ترفع علم سنغافورة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 29 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( BW PAVILION ARANTHERA ) والتى ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 294 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 68 الف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21094 طن تشمل : 4454 طن رمل و 7000 طن فوسفات و 800 طن سماد و 4840 طن يوريا و 4000 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41702 طن تشمل : 3500 طن ذرة و 8121 طن قمح و 858 طن خشب زان و 12223 طن حديد و 17000 طن سلاج.

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 549 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و بصل أخضر و بسلة و فاصوليا و فول أخضر و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و بصل و بردقوش و فلفل و كراوية و فول و ريحان و نعناع و ليمون ) و فواكه (  برتقال و بلح و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الأردن و الكويت و باكستان و اسبانيا و ايطاليا و هولندا و سلوفينيا و روسيا و سنغافورة و المانيا و كرواتيا و الصين و هونج كونج، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 653 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2324 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128057 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 132591 طنا، كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1250 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3812 شاحنة .

 

 


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