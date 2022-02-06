ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز (BW PAVILION ARANTHERA) ترفع علم سنغافورة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 29 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( BW PAVILION ARANTHERA ) والتى ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 294 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 68 الف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21094 طن تشمل : 4454 طن رمل و 7000 طن فوسفات و 800 طن سماد و 4840 طن يوريا و 4000 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41702 طن تشمل : 3500 طن ذرة و 8121 طن قمح و 858 طن خشب زان و 12223 طن حديد و 17000 طن سلاج.

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 549 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و بصل أخضر و بسلة و فاصوليا و فول أخضر و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و بصل و بردقوش و فلفل و كراوية و فول و ريحان و نعناع و ليمون ) و فواكه ( برتقال و بلح و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الأردن و الكويت و باكستان و اسبانيا و ايطاليا و هولندا و سلوفينيا و روسيا و سنغافورة و المانيا و كرواتيا و الصين و هونج كونج، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 653 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2324 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128057 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 132591 طنا، كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1250 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3812 شاحنة .