ميناء دمياط يعلن استقبال 28 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة

كتب: رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 28 سفينة صادر ووارد، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17792 طن تشمل 1360 طن رمل و 2300 طن مولاس و 4680 طن اسمنت و 6752 طن فوسفات و 2700 طن بودرة جبس .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37452 طن تضم 7000 طن ذرة و 8524 طن قمح و 1993 طن خشب زان و 11296 طن حديد و 7639 طن خردة و 1000 طن فول صويا .

وسجلت إجمالى حركة الصادر من الحاويات 760 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الأردن والسعودية و الهند و هولندا و سلوفينيا ومالطا وسنغافورة و روسيا و المانيا وبنجلاديش والصين وإيطاليا وكرواتيا وإنجلترا وسريلانكا وهونج كونج .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 76 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1719 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123337 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 133052 طنا .

وغادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4524 شاحنة .