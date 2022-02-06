موت مأساوى لامرأة فى بيلاروسيا بعد تشابك شعرها فى آلة أثناء مقابلة عمل

فاطمة شوقى

شهدت منطقة بوريسوف فى بيلاروسيا حادث مأساوى بعد موت امرأة تبلغ من العمر 21 عاما بعد أن تشابك شعرها فى آلة أثناء مقابلة عمل، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة التى تدعى أوميدا نزاروف، التى كانت حامل، ذهبت إلى مصنع الأسلاك والأقطاب لإجراء مقابلة عمل خلال الزيارة أطلعها الأشخاص الذين أحضروا الشابة على المكان، ولكن اشتبك شعرها فى آلة بالمصنع وتسبب الحادث إصابات خطيرة لم تستطع المرأة الشفاء منها وتوفيت.

وقالت والدتها "تشابك شعرها حول رقبتها ودخلت الآلية"، مضيفة "تأثر حلقها بشدة، تشابك شعرها حول رقبتها ومنعها من التنفس.

وجهت محكمة اتهاماً ضد مدير إنتاج بالمصنع بتهمة "الإخلال بواجبات رسمية بسبب موقف إهمال تسبب في وفاة شخص".

وقال والد أوميدا نزاروف "لقد أودى بحياة شخصين ، كانت حاملا في الأسبوع السابع". "رأوا أن شعره طويل ، لماذا لم يعطوه شيئًا لربطه؟" .