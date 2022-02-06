منطقة الأقصر الأزهرية تعلن تأهل فرق أسيوط وأسوان للتصفية النهائية لبطولة الجمهورية فى كرة اليد

الأقصر - أحمد مرعى

حقق فريق منتخب منطقة أسيوط الأزهرية المركز الأول ببطولة كرة اليد فى منافسات الحافز الرياضى لقطاع الأقصر وحسمها لصالحه بعد تفوقه على منتخب منطقة الأقصر الأزهرية، كما نجح فريق كرة اليد لمنطقة أسوان من الحصول على المركز الثانى والتأهل أيضاً بعد أن تمكن من الفوز على حساب منتخب سوهاج الأزهرية، وبالتالى يتأهل الفريقان للتصفية النهائية بالعاشر من رمضان بالقاهرة.

وقد أقيمت المباريات بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر وذلك فى خضم منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات منافسات الحافز الرياضى بالقاهرة وفى حضور إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والرياضية بالأزهر الشريف وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية وتامر الشامى مدير إدارة المسابقات وحامد عبداللطيف موجه عام التربية الرياضية برعاية الطلاب .

وقالت منطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أن البطولات تستهدف تأهيل طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية للحصول على الحافز الرياضي، ويأتى هذا حرصاً من قيادات الأزهر الشريف على الارتقاء والاهتمام بالطلاب من جميع النواحى العلمية والرياضية.

وأكدت الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف، أن الفعاليات ستبدأ باستقبال وتسكين الطلاب المشاركين على مستوى القطاع، والاجتماع التحضيرى لإلقاء تعليمات البطولة للطلاب المشاركين والمشرفين المرافقين، وذلك فى اليوم الأول، وتكون المنافسات بين المناطق المشاركة فى اليوم الثاني؛ علماً بأن التصفيات ستكون على مستوى أربع قطاعات خلال نفس الفترة على حسب التوزيع الجغرافى وهى كالتالى "قطاع الإسكندرية – قطاع بورسعيد – قطاع الأقصر – قطاع بنى سويف"، وذلك بإجمالى 24 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، على أن يتم تصعيد أفضل منطقتين على مستوى كل قطاع للتصفيات النهائية المركزية.

وتقام هذه البطولة تحت رعاية فضيلة وكيل الأزهر الشريف وبتوجيه من الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وإبراهيم صديق مدير عام الرعاية الاجتماعية وتنفيذ وإشراف الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقيادة الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية، وتامر الشامى مدير إدارة المسابقات.



تأهل فرق أسيوط وأسوان للتصفية النهائية لبطولة الجمهورية (1)



تأهل فرق أسيوط وأسوان للتصفية النهائية لبطولة الجمهورية (2)



تأهل فرق أسيوط وأسوان للتصفية النهائية لبطولة الجمهورية (3)



تأهل فرق أسيوط وأسوان للتصفية النهائية لبطولة الجمهورية (4)