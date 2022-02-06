مناقشة أول رسالة ماجستير بحقوق دمياط عن "العملات المشفرة ومستقبل البنوك المركزية"

دمياط معتز الشربينى

أٌجريت اليوم الأحد مناقشة علنية لرسالة الماجستير التى تقدم بها الرائد هانى البيلى بعنوان "العملات المشفرة و مستقبل البنوك المركزية" تحت إشراف الدكتور مصطفى كامل أستاذ القانون الاقتصادى وعميد كلية الحقوق بجامعة دمياط.

وتكونت الرسالة من 3 فصول، حيث تناول الفصل الأول "تطور النظام النقدي"، أما الفصل الثانى فتطرق إلى "ماهية العملات الرقمية" واختص الفصل الثالث بمناقشة "العملات المشفرة والسياسة النقدية للبنوك المركزية".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور رابح رتيب بسطا أستاذ المالية المتفرغ ونائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق والمشرف على كلية الحقوق بجامعة سوهاج رئيسًا للجنة، وبعضوية كل من الدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق بجامعة دمياط و الدكتور رضا عبد السلام أستاذ القانون الاقتصادى ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة ومحافظ الشرقية الأسبق.

واستغرقت المناقشة حوالى ساعتين تبين للجنة فيها إجادة الباحث مهارات البحث العلمى وقررت اللجنة بالإجماع "إجازة الرسالة واقترحت اللجنة بالإجماع منح الباحث درجة الماجستير فى الحقوق بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف"، وتعد هذه هى أول رسالة ماجستير تناقش بكلية الحقوق بجامعة دمياط منذ بدء الدراسات العليا بها.

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بأطيب التهانى للرائد هانى البيلي، كما يتقدم بالتهنئة لكلية الحقوق على إتمام أول مناقشة بها متمنيًا كل التوفيق لجميع الباحثين.