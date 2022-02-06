مشروبات هاتهدى أعصابك أثناء مشاهدة مباراة مصر والسنغال بنهائي أفريقيا

تواجه مصر السنغال فى التاسعة من مساء اليوم فى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية، وحول ذلك نقدم أبرز النصائح الصحية لتقليل حدة الشعور بالتوتر النفسي خلال مشاهدتك للمباراة، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

الشاى الأخضر

خلال مشاهدتك لمباراة الدور النهائي لبطولة الأمم الأفريقية، يمكنك إعداد كوب من الشاي الأخضر، فهو يحتوي على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التي تساعد في تقليل حدة التوتر، وتعمل على تهدئة الأعصاب.

عصائر طازجة

يمكنك إعداد عصير البرتقال، أو الموز بالحليب، أو الكيوي، والفراولة، جميعها أنواع مفيدة ومهمة للفواكه، أثبتت الدراسات الطبية أن عصائر الفواكه لها دور فعال فى تخفيف الشعور بالتوتر والعصبية، لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المضادة للقلق.

مشروب الشكولاتة الدافئ

عند تناولك لهذا المشروب فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والعصبي، ولذا فهو من المشروبات التي ينصح بتناولها للحد من القلق والتوتر.

الينسون

يعد من النباتات المفيدة والمهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في السيطرة علي الجهاز العصبي، وتساهم في تهدئة الجسم، والحد من الشعور بالتوتر والعصبية.