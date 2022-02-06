اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مشروبات هاتهدى أعصابك أثناء مشاهدة مباراة مصر والسنغال بنهائي أفريقيا

الأحد، 06 فبراير 2022 08:20 م
مشروبات هاتهدى أعصابك أثناء مشاهدة مباراة مصر والسنغال بنهائي أفريقيا محمد صلاح ومانى

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تواجه مصر السنغال فى التاسعة من مساء اليوم فى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية، وحول ذلك نقدم أبرز النصائح الصحية لتقليل حدة الشعور بالتوتر النفسي خلال مشاهدتك للمباراة، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

الشاى الأخضر

خلال مشاهدتك لمباراة الدور النهائي لبطولة الأمم الأفريقية، يمكنك إعداد كوب من الشاي الأخضر، فهو يحتوي على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التي تساعد في تقليل حدة التوتر، وتعمل على تهدئة الأعصاب.

عصائر طازجة

يمكنك إعداد عصير البرتقال، أو الموز بالحليب، أو الكيوي، والفراولة، جميعها أنواع مفيدة ومهمة للفواكه، أثبتت الدراسات  الطبية أن عصائر الفواكه لها  دور فعال فى تخفيف الشعور بالتوتر والعصبية، لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المضادة للقلق.

مشروب الشكولاتة الدافئ

عند تناولك لهذا المشروب فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والعصبي، ولذا فهو من المشروبات التي ينصح بتناولها للحد من القلق والتوتر.

الينسون

يعد من النباتات المفيدة والمهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في السيطرة علي الجهاز العصبي، وتساهم في تهدئة الجسم، والحد من الشعور بالتوتر والعصبية.


مباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال

موعد مباراة مصر والسنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

مباراة مصر والسنغال 2022

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

القنوات الناقله لمباراه مصر والسنغال

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اليوم السابع بلس

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