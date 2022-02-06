محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع الجيش فى قويسنا

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بمدينة قويسنا بطول 1400 م وتكلفة 5 مليون و 600 ألف جنيه.

يأتى هذا فى إطار جولات محافظ المنوفية الميدانية لمتابعة معدلات تطوير ورفع كفاءة الطرق للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتذليل المعوقات لدفع منظومة العمل، رافقه المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، المهندس على عبد الدايم مدير وحدة الرصف بالمحافظة، حيث تابع محافظ المنوفية أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع الجيش .

وأشار مدير مديرية الطرق إلى أنه جارى الإنتهاء من أعمال تطوير الشارع بالكامل والتى تشمل تكسير الأرصفة وإزالة البلدورات القديمة وتركيب بلدورات أخرى جديدة وبلاعات مياه الأمطار ورفع منسوب مطابق الصرف الصحى ، وأضاف " الشبراوى " أن إجمالى المبالغ المخصصة لرصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمركز قويسنا بلغت 36 مليون جنيه، مضيفاً بأنه جارى العمل على قدم وساق بمتفرعات شارع عبد المحسن الصباحي، حيث تم تسليم طبقة الأساس لعدد 2 شارع تمهيداً لأعمال الرصف و 9 شوارع أخرى لرصفها ببلاط الإنترلوك، وجارى وضع طبقة الأساس وقطع الفرمة لـ 25 شارع متفرع من شارع الجلاء ، وجارى أعمال القشط وتكسير الأرصفة القديمة بشارع سعد زغلول بقويسنا.

وأضاف أن قيمة المبالغ المخصصة لرصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمركز بركة السبع بلغت 39 مليون جنيه، حيث تم وضع طبقة الأساس وجارى التجهيز لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية لـ 15 شارع ،ومن المقرر نهو الأعمال خلال الأسبوع الجارى ، لافتاً أنه جارى وضع طبقة الأساس لـ 10 شوارع بالمدينة وسيتم نهو الأعمال خلال الأسبوع القادم .

و أكد محافظ المنوفية أن قطاع الطرق بمركزى قويسنا وبركة السبع سيكون لهم النصيب الأكبر بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، موجهاً مدير مديرية الطرق بضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالطرق المدرجة بخطة الرصف بمركزى قويسنا وبركة السبع، مشدداً بضرورة مراجعة الأعمال المنفذة على أرض الواقع والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة.