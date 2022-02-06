رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يتابع التشطيبات النهائية لمشروعات حياه كريمة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة محمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بشما التشطيبات النهائية لكافة المشروعات التى تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بشما، حيث تفقد سرور أعمال التشطيبات النهائية التى تتم بمجمع المصالح الحكومية والمجمع الزراعى .

كما تفقد الأعمال التى تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس وأجنحة جديدة ورفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل، ومتابعةالتشطيات النهائية التى تتم بمركز طب الأسرة ،كما تابع الانتهاء من أعمال الاتصالات من تغيير الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية، كما تم متابعة أعمال إنشاء سوق حضارى بشما وكذا إنشاء موقف نموذجى بالقرية والذى يتم تنفيذهم بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، وذلك للقضاء على المواقف والأسواق العشوائية والحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج القرية، كما تم متابعة أعمال التطوير الشامل للجزيرة الوسطى بالطريق الرئيسى بشما، كما تم متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة عملية المياه وكذا أعمال التطوير بمبنى الوحدة المحلية ، ومتابعة أعمال الرصف بطريق النجار بشما والذى تم وضع طبقة السن به تمهيداً لرصفه بداية من كوبرى الثمانية وحتى كوبرى النعناعية بطول 1150م .

و أشار سرور إلى أنه تم الإنتهاء من وضع طبقة الرصف الأولى ورصف حوالى 2ك و250م بطريق 21 بداية من الطريق الاقليمى وحتى مدخل قرية شما وجارى وضع طبقة الرصف الثانية وذلك لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالطريق دون أى مشاكل أو معوقات.

ووجه سرور ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ،مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .