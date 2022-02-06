محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض للتأكد من عدم رفع تعريفة الركوب

كتب ـ سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة بموقف عبد المنعم رياض لمتابعة التزام السائقين بعدم رفع تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، والتقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين أكدوا له التزام السائقين بتعليمات عدم زيادة تعريفة الركوب

ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بتقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار اعتباراً من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.