محافظ القاهرة يتفقد ساحات انتظار السيارات بوسط البلد

كتب ــ سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة مفاجئة لتفقد عدد من ساحات انتظار السيارات بوسط المدينة حيث تفقد ساحة انتظار الفلكى لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتزام الشركة المتعاقدة بتعريفة الانتظار وتطبيق قانون انتظار المركبات الذى وضعته الدولة لضبط الشارع والحد من الفوضى ومنع استغلال المواطنين والقضاء على ظاهرة السايس العشوائي.

وفى السياق تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقف عبد المنعم رياض لمتابعة التزام السائقين بعدم رفع تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.