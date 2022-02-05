اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير نفق زهراء المعادى

السبت، 05 فبراير 2022 10:53 ص
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير نفق زهراء المعادى محافظ القاهرة يتفقد اعمال تطوير نفق زهراء المعادي
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال التوسعات الجارية بنفق زهراء المعادي والذي يربط المعادي بزهراء المعادي والاتوستراد ضمن الأعمال التي تنفذها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة .
 
 
رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة ورئيس حي البساتين 
 
 
وكان محافظ القاهرة تابع أمس جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع بالتزامن مع التقلبات الجوية 
 
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نفق المعادى

القاهرة

محافظ القاهرة

اخبار القاهرة

زهراء المعادى

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