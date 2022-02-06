مجموعة الاتصال الدولية تعقد اجتماعا لمناقشة الوضع في فنزويلا عقب الانتخابات الإقليمية

فاطمة شوقى

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، أن مجموعة الاتصال الدولية (ICG) بشأن فنزويلا، والتي يقودها الاتحاد الأوروبي، عقدت اجتماعا عن طريق الفيديو كونفرنس لمناقشة الوضع في فنزويلا عقب الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أجريت في 21 نوفمبر الماضي، وشهدت فوز السلطة وعودة مشاركة المعارضة في الانتخابات بعد سنوات من المقاطعة، وآخر التطورات في عملية إجراء استفتاء بشأن الانتخابات الرئاسية .

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن المجموعة ناقشت أيضاً النتائج الأولية لبعثة الاتحاد الأوروبي التي توجهت إلى فنزويلا لمراقبة الانتخابات، مرحبةً بعمل البعثة وأكدت ثقتها من مساهمتها في إيجاد حل سلمي وديمقراطي للأزمة الفنزويلية وأن توصياتها للإصلاحات الممكنة يمكن أن تساعد في تحسين العمليات الانتخابية في المستقبل.

وأضاف البيان أن المجموعة أكدت من جديد أن الإصلاح الشامل للقضاء في فنزويلا يوفر فرصة لتعزيز تكافؤ الفرص ونزاهة الانتخابات المستقبلية، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المستمرة هناك يتمثل في ضرورة إجراء مفاوضات سياسية بقيادة فنزويلا، تؤدي إلى انتخابات موثوقة وشاملة وشفافة على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى الرئاسي .

وحثت مجموعة الاتصال جميع أطراف المفاوضات الشاملة بقيادة فنزويلا على استئناف الحوار في المكسيك، والعمل بحسن نية لصالح الشعب الفنزويلي، بحسب البيان، الذي أبرز أن مسئولي المجموعة أعربوا أيضا عن مخاوفهم بشأن المناخ السياسي في فنزويلا ودعوا إلى الاحترام الكامل ،للحقوق السياسية والسلامة الجسدية لجميع الفاعلين السياسيين والمدنيين، بمن فيهم الصحفيون.

وذكر البيان أن اجتماع الأمس تطرق أيضا إلى الوضع الإنساني الخطير في فنزويلا وأكدت التزام المجموعة بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة للفنزويليين المعرضين للخطر بالإضافة إلى تحسين ظروف التشغيل ووصول المنظمات والجهات الفاعلة الإنسانية، بما في ذلك من خلال عمل مجموعة عمل المساعدة الإنسانية التابعة لـICG، وفي هذا السياق، دعت المجموعة السلطات الفنزويلية إلى تسهيل وصول مجموعة عمل المساعدة الإنسانية التابعة لمجموعة الأزمات الدولية إلى البلاد.