لمستخدمي المحافظ الإلكترونية.. 3 نصائح عند الاشتراك بالخدمة مع شركات المحمول

كتبت هبة السيد

تتنافس شركات المحمول ، على جذب العملاء للاشتراك بالمحافظ الإلكترونية من خلال تقديم خدمات مختلفة لزيادة أعداد المستخدمين، والتي وصلت إلى 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، بنهاية النصف الأول من العام الماضي، ويقدم "اليوم السابع" 3 نصائح للراغبين في الاشتراك بالمحفظة الإلكترونية وهي:

1- تختلف بعض الشروط والأحكام باختلاف مقدم الخدمة، لا تقم بالاشتراك في أحد المحافظ الإلكترونية قبل الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بمقدم الخدمة الذي ترغب في الحصول على خدماته، يمكنك الاطلاع على تلك الشروط والأحكام الخاصة بكل مقدم خدمة من خلال موقعه الإلكتروني أو الاتصال برقم خدمة العملاء الخاص به.

2- كل مقدم خدمة له قائمة بالأكواد الخاصة بخدمات ما بعد الاشتراك بخدمة المحافظ الإلكترونية للاستعلام عن الرصيد أو تغيير الرقم السري أو أكواد الشحن أو أكواد سداد الخدمات والمرافق العامة المختلفة أو أكواد التحويل، ويمكنك مراجعة مقدم الخدمة التابع له للحصول على تلك الأكواد من خلال موقعه الإلكتروني أو من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء أو زيارة أحد الفروع للاستفسار.

3- كل مقدم خدمة له رسوم خاصة بخدمة المحافظ الإلكترونية سواء رسوم فتح الحساب أو الرسوم السنوية أو رسوم السحب أو التحويل وغير ذلك، يمكنك الاستفسار من خلال مقدم الخدمة الخاص بك عن تلك الرسوم قبل تفعيل الاشتراك.

يذكر أن المحفظة الإلكترونية هي خدمة تتيح لك كمالك أو حائز للهاتف المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول).

تتيح المحافظ الإلكترونية لمالكها إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.