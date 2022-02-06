لصحة الكبد.. تعرف على قائمة أفضل الأطعمة لحمايته

كتبت ميرفت رشاد

الكبد مسئول عن أكثر من 500 وظيفة حيوية ، مثل إزالة السموم من الجسم ، والحفاظ على مستويات السكر في الدم ، إن تناول المزيد من الأطعمة الطازجة والنيئة هو أفضل أصدقاء للكبد ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك مع صحة الكبد، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قائمة بأفضل الأطعمة لصحة الكبد:



1. الخضار الورقية الخضراء



الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ ، الحلبة ، الخردل ، هي مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة ، الألياف ، النترات ، البوتاسيوم ، المنغنيز ، المغنيسيوم ، لذا فهي جميعها تساعد في دعم وتغذية الكبد، كما أن هذه الأوراق غنية بالكلوروفيل الذي يساعد الكبد وفقًا للأبحاث على تحييد السموم والمعادن الثقيلة.

2. الجريب فروت



الجريب فروت مليء بفيتامين ج والألياف وفيتامين أ والكالسيوم والحديد ويساعد في تقليل الالتهابات المزمنة.

3. القهوة



القهوة غنية بالبوليفينول التي لها خصائص مضادة للالتهابات وفقًا للبحث ، تساعد القهوة في تقليل الالتهاب في الكبد ، وتحييد الجذور الحرة ولها تأثير وقائي ضد تطور تليف الكبد.

4. الخضراوات الصليبية



الخضروات مثل الملفوف ، البروكلي ، القرنبيط ، براعم بروكسل ، الخردل الأخضر ، الكرنب تندرج تحت فئة الخضار الصليبية ، فهي غنية بالفلافونويد ، المغذيات النباتية ، الكاروتينات التي تساعد في تحييد السموم، كما أنها تحتوي على جلوكوزينولات الذي يؤدي إلى تفاعل إنزيمي يساعد على إزالة سموم المعادن الثقيلة من الدم.

5. البنجر



هذه الخضار الجذرية المدهشة غنية بمضادات الأكسدة والمواد المغذية مثل البيتالين ، البيتين ، حمض الفوليك ، البكتين ، المنغنيز ، البوتاسيوم ، فيتامين أ ، فيتامين سي، وهي مصدر جيد للألياف، إنه يحفز تدفق الصفراء الذي يعمل على تكسير الفضلات بحيث يمكن إخراجها من الجسم بشكل أسرع.

6. الجوز



المكسرات مصدر رائع للدهون الصحية مثل الدهون الأحادية المشبعة والدهون المتعددة التشبع، هذه الدهون الصحية مضادة للالتهابات وتحمي من تراكم الدهون، يحتوي الجوز بدقة على الأرجينين الذي يساعد في إزالة الأمونيا من الجسم.

7. الحبوب الكاملة



الأطعمة الغنية بالألياف تساعد الطعام على عسر الهضم ، مما يساعد الكبد، يتغلب الشوفان على الجلوكان الذي يساعد في تقليل الدهون في الكبد وتقليل الالتهاب.

8. الثوم



الثوم مصدر غني للأليسين وفيتامين ب 6 والسيلينيوم ، مركب الكبريت في الثوم هو مضاد حيوي ومضاد للفطريات ومضاد للأكسدة، يؤدي السيلينيوم الموجود في الثوم إلى تحفيز الكبد لطرد السموم.

9. الماء



شرب كمية كافية من الماء يساعد في إزالة السموم من الجسم والتي بدورها تساعد الكبد بشكل مباشر.

10. الكركم



نعلم جميعًا الفوائد المعجزة لهذه العشبة الذهبية ، حيث يساعد الكركم في إنتاج الصفراء ويساعد في إزالة السموم من الكبد ، كما يساعد الكركم في تقليل الجذور الحرة التي تؤدي إلى التلف.