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كلية الآداب بجامعة جنوب الوادى تعلن ظهور نتيجة الفرقة الأولى بنظام "ابن الهيثم"

الأحد، 06 فبراير 2022 12:43 م
كلية الآداب بجامعة جنوب الوادى تعلن ظهور نتيجة الفرقة الأولى بنظام "ابن الهيثم"
صابر سعيد

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أعلنت كلية الآداب بجامعة جنوب الوادى عن ظهور نتيجة الفرقة الأولي علي نظام ابن الهيثم وذلك من خلال الموقع المخصص للنتيجة.

وأوضحت كلية الآداب في بيان لها، أنه للحصول علي النتيجة، علي طلاب الفرقة الأولي المسددين للمصروفات الدراسية التوجه بإيصال الدفع  لشئون الطلاب، وذلك لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول علي الموقع.

وكانت قد أعلنت جامعة جنوب الوادي، عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي على نظام "ابن الهيثم" في نوفمبر الماضي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور أكرم فتحي مصطفى، مدير مشروع نظم المعلومات الادارية بالجامعة، إن التدريب يأتي في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي لجميع منسوبي الجامعة حيث يقام التدريب على 4 أنظمة إلكترونية، وهي نظام ابن الهيثم لشئون الطلاب والخريجين للفصول الدراسية، ونظام ابن الهيثم لشئون الطلاب والخريجين للساعات المعتمدة ونظام ابن الهيثم لشئون الطلاب والخريجين للدراسات العليا " فصول دراسية وساعات معتمدة" ونظام ابن الهيثم للتصحيح الإلكتروني والرصد الثقافى.

 


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