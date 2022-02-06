فتح مراكز الشباب وشاشات عرض بالأندية لنقل نهائى أفريقيا مجانا بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ عن فتح مراكز الشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، أمام أهالي المحافظة، ووضع شاشات عرض بالأندية استعداداً لعرض مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، والتى ستقام في التاسعة من مساء اليوم الأحد بين منتخبى مصر والسنغال، موجهاً الدعوة لكافة المواطنين لمشاهدة المباراة مجاناً مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المحافظ، أن إذاعة مثل هذه البطولات يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن أعضاء الهيئات الشبابية، وحق الجماهير المصرية فى تشجيع ودعم منتخبها الوطنى من أجل تحقيق النصر ورفع أسم مصر عالياً وخفاقاً وإسعاد الشعب المصرى.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومديرية الشباب والرياضة، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة بشأن التجهيزات اللازمة لإذاعة المباراة وضمان إتاحة المشاهدة المجانية لشباب وجماهير كفر الشيخ بشكل لائق وحضارى، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين الجماهير أثناء متابعة المباراة للوقاية من فيروس "كورونا" استعداداً لنهائي أمم أفريقيا.