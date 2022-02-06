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طلاب الجامعات يشاركون فى تشجيع المنتخب المصرى بالكاميرن.. صور

الأحد، 06 فبراير 2022 12:08 م
طلاب الجامعات يشاركون فى تشجيع المنتخب المصرى بالكاميرن.. صور طلاب الجامعات
كتب ـ محمد صبحى

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توافد صباح اليوم الأحد، عشرات طلاب الجامعات على مطار القاهرة وذلك للسفر إلى الكاميرون للمشاركة فى المباراة النهاية بكأس الأمم الافريقية والتى تقام مساء اليوم بين منتخبى مصر والسنغال.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أعلن أن الوزارة سوف ترسل طائرتين تقل عددًا من طلاب الجامعات المصرية إلى الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر له اليوم  الأحد 6 فبراير، لتشجيع المنتخب القومي المصري في مباراته أمام المنتخب السنغالي.

يذكر أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر هؤلاء الطلاب من خلال عدد من الرعاة.

كما اختارت الجامعات الطلاب المرشحين لهذه المهمة الوطنية من خلال قوائم الطلاب المُتميزين في مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة.

ونتمنى لفريقنا القومي كل التوفيق والنجاح في رفع اسم مصر دائمًا.

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