طقس الخليج ..انخفاض درجات الحرارة فى السعودية وغائم فى الإمارات

شهد العالم هذا الصباح، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته وكالات الأنباء، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا بأهم أحداث العالم
السعودية :
توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، أن يستمر اليوم الأحد الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران ويتوقع ان يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
الامارات:
توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
الرياح: شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 55 كم/س.
الخليج العربي: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:35 والمد الثاني عند الساعة 05:27.
الجزر الأول عند الساعة 28:10 والجزر الثاني عند الساعة 49:22.
بحر عمان: مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 40:13 والمد الثاني عند الساعة 01:23.
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