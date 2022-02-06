اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته في زراعات القصب بقنا

الأحد، 06 فبراير 2022 04:52 م
ضبط المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته في زراعات القصب بقنا جثه - أرشيفية
صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهمين بقتل شاب ذبحًا داخل زراعات القصب في مركز فرشوط شمال محافظة قنا.


وعثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة شاب في العشرين منه عمره وبها طعنات  ملقاة في زراعات القصب بفرشوط.
 

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة كريم. ح، 28 عاما، بها طعنات متفرقة بالجسد، داخل زراعات القصب بفرشوط، وتم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف الملابسات.
 

وتمكنت الأجهزة الأمنية ومباحث مركز فرشوط من التوصل إلي شخصين متهمين بارتكاب والواقعة وجاري العرض علي النيابة بعد تحرير محضر بالواقعة.


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