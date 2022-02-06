صور.. مدير شباب ورياضة الأقصر يشارك في المؤتمر الإفريقي الأول للمرأة

الأقصر - أحمد مرعى

شهد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات المؤتمر الإفريقي للمرأة بعنوان المرأة شعار المجتمع ونبض المستقبل، بحضور مميز من الدول العربية والإفريقية والذي أقامته الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية، ويسلط المؤتمر الضوء علي الأدوار التي تلعبها المرأة في تنمية المجتمع وبناء الأوطان، وذلك بحضور العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر نائب عن محافظ الأقصر، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة ورجال الدين.

ومن جانبه أكد صلاح رشوان مدير المديرية، في كلمته علي تعزيز دور المرأة في المجتمع وأهمية دور المرأة لا تقل أهمية عن دور الرجل في المجتمع، وأوضح إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي نهوض المرأة في المجتمع، وتمكين المرأة سياسياً وإجتماعياً وتطوير قدرات المرأة ورعايتها وتمكينها من المشاركة الفعالة في انجاز اهداف التنمية الشاملة.

وشدد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، خلال المؤتمر، على دور وزارة الشباب والرياضة واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من البرامج والمبادرات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمرأة، وذلك من خلال أندية الفتاة والمرأة ودور الوزارة في تثقيف الفتاه المرأة من خلال الندوات والمؤتمرات لمعرفة دورها الريادي في عملية البناء والتطوير والتنمية الشاملة، وبناء أسرة وطنية متماسكة ومستقرة وتولي المناصب القيادية تماشياً مع إهتمام الدولة المصريه في خطة 2030 نحو تمكين المراة وانخراطها في العمل العام والاعمال المؤثرة في المجتمع.

وشارك بفعاليات المؤتمر ممثلات عن عدة دول منها؛ دولة ليبيا، الإمارات، السعودية، فلسطين، العراق، اليمن، السودان، الأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس مركز ومدينة الطود، والمحاسب خالد عطيتو، سكرتير مجلس المدينة، والشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة، والقس رويس عبد الملاك راعي كنيسة العديسات، وراوية إبراهيم منسق بالمؤتمر عن محافظة الأقصر، ولفيف من سيدات المجتمع الأقصري.



مدير شباب ورياضة الأقصر يشارك في المؤتمر الإفريقي الأول للمرأة (1)



مدير شباب ورياضة الأقصر يشارك في المؤتمر الإفريقي الأول للمرأة (2)