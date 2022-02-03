صعود 4 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "السيارات" بنسبة 1.24%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 4 قطاعات وهم الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 1.24%، 0.8%، 0.4%، 0.31%، على التوالي، واستقر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.14%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والموارد الأساسية بنسبة 0.46%، 0.45%، على التوالي.

كما تراجع قطاعي التجارة والموزعون والخدمات التعليمية بنسبة 0.34%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ والورق، ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.14%، 0.13%، 0.12%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.914 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 250.3 مليون ورقة مالية بقيمة 656.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.73%، والعرب على 9.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 6.6 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، 307.2 ألف جنيه، 2.5 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13853 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4593 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3193 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4702 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1157 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.