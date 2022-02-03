هبوط الأسهم السعودية والإماراتية بنهاية الأسبوع..وصعود بورصتى الكويت والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 0.41% خاسرًا 50.23 نقطة ليغلق عند مستوى 12142.38 نقطة، وهبطت الأسواق الإماراتية، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.30% رابحًا 5.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1824.25 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.41% خاسرًا 50.23 نقطة ليغلق عند مستوى 12142.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.11% رابحًا 28.01 نقطة ليغلق عند مستوى 25214.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.2 مليون سهم بقيمة 4.99 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.97%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.69%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والبنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاعي الأدوية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.25%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاعي الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 0.17%، 0.13%، على التوالى.

وقفز 60 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 3.23%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 2.87%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 2.58%، وتراجع 135 سهمًا على رأسها سهم "مبكو" بنسبة 4.05%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 2.75%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 301.3 ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.079% خاسرًا 6.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8728.02 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.581 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 232.9 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 6275 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.82%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.20%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 1.85%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 1.23%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 1.16%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 9.62%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 8.33%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 6%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 318.1 مليون درهم.

بورصة دبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.67% خاسرًا 21.53 نقطة ليغلق عند مستوى 3152.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.5 مليون سهم محققة ما قيمته 114.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3628 صفقة لعدد 26 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.23%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.86%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.39%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 0.98%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.5 مليون ورقة بقيمة 59.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.25%.



بورصة الكويت فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحًا 20.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7400.40 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحًا 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 8036.67 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.91% رابحًا 55.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6161.28 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.66% رابحًا 106.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6521.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 278.4 مليون سهم بقيمة 71 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.7 ألف صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 4.81%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.82%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.31%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات المالية بنسبة 0.67%، 0.62%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.1%.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.30% رابحًا 5.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1824.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 667.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 137.82% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.32%، وصعدت أسهم المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.53%، 0.43%، 0.15%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.35%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 4.96% بضغوط هبوط أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي إف إتش المالية، بنك البحرين والكويت بنسبة 6.94%، 3.89%، 0.19%، على التوالي.