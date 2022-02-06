شركة «ڤاليو» (BNPL) توقع اتفاقية شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) لتوفير برامج تمويل المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة والدراسات العليا

تقرير خاص

- الشراكة الجديدة هي ثمرة الجهود التي تبذلها شركة «ڤاليو» لتسهيل الحصول على الخدمات التعليمية فائقة الجودة عن طريق برامج التمويل الميسرة لكبرى المؤسسات التعليمية بمصر

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة على أن تقوم «ڤاليو» بمقتضاها بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة الأمريكية (AUC) أو استكمال دراستهم من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، سيتمكن الطلاب الراغبين في الدراسة أو الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من الاستفادة ببرامج تمويل المصروفات الدراسية لعام دراسي واحد عن طريق شركة «ڤاليو»، وتتراوح مدتها من 6 إلى 12 شهراً بفائدة مخفضة 1.5% بدون مقدم أو مصاريف إدارية، على أن يتم سداد الأقساط من خلال «باي موب»، أحد حلول المدفوعات الرقمية، حتى يستمتع العملاء بتجربة دفع سريعة وسهلة.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتوفير برامج تمويل ميسرة لطلاب الجامعة أو الراغبين في استكمال دراستهم من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة جزء لا يتجزأ من جهود الشركة لتسهيل الحصول على الخدمات التعليمية فائقة الجودة بأسعار معقولة لجميع أفراد المجتمع. وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية امتداد للتعاون المثمر مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي نحرص سويًا على ترسيخه وتوطيده.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي مؤسسة تعليمية أمريكية موثوقة تعتمد على النهج الليبرالي، وتقدم الجامعة 40 برنامجاً لطلاب البكالوريوس وذلك من خلال خمس كليات فضلًا عن تقديم باقة من الشهادات من بينها بكالوريوس العلوم، والمحاسبة وإدارة الأعمال والفنون وكذلك الفنون الموسيقية. وتستقبل الجامعة ما يربو على 1000 طالب كل عام، حيث تجذب الطلاب من جميع أنحاء العالم للاستفادة من البرامج التعليمية الشاملة عالية الجودة التي تقدمها.

ومن ناحية أخرى، أبرمت شركة «ڤاليو»، خلال شهر أكتوبر 2021، اتفاقية شراكة استراتيجية مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من أجل توفير برامج تمويل للأفراد الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية والالتحاق ببرامج التعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كجزء من جهود الشركة للتوسع بباقة خدماتها في مختلف القطاعات الحيوية في مصر بدايةً من قطاع التعليم والرعاية الصحية والعقارات مروراً بالقطاع التجاري. وبناءً على ذلك، حصلت شركة «ڤاليو» على العديد من الجوائز التقديرية خلال عام 2021 تقديرًا لجهودها الحثيثة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث حصدت الشركة جائزة "أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية" خلال فعاليات حفل توزيع جوائز Tech Innovation Awards 2021، الذي نظمته Entrepreneur Middle East، والحفل الافتتاحي لتوزيع جوائز Gulf Business Tech Awards 2021، كما احتلت المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة Forbes Middle East ضمن أقوى تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021.

عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 300 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة | PublicRelations@EFG-HERMES.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تأسست الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية رائدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية، وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي. وتعتبر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والتعليم بالخارج.

وتقدم الجامعة 40 برنامجاً لطلاب البكالوريوس و52 برنامجاً لطلاب الدراسات العليا وبرنامجين للدكتوراه، حيث تستند المناهج الدراسية على التعليم المعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على التفكير بشكل نقدي وتحليلي لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وتعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤسسة تعليمية مستقلة، غير هادفة للربح، وتمنح فرصاً متساوية لجميع أعضاء مجتمعها، وهي معترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

دينا راشد

مساعد مدير الإعلام، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

dena.rashed@aucegypt.edu

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.