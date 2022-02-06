سرطان المعدة.. العلامات المبكرة التى قد تنذر بالخطر

كتبت إيناس البنا

سرطان المعدة هو نوع من السرطان يوجد في أي مكان في المعدة، فهو ليس شائعًا مثل أشكال السرطان الأخرى، ومع ذلك هذا لا يعني أنه يجب على الشخص أن يظل جاهلاً بالأعراض، التي قد يخطئ الشخص في بعضها مع حالات أخرى.

وفقا لموقع " Express"، تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن 54 % من حالات سرطان المعدة يمكن الوقاية منها، وفي غضون ذلك ، تقول مؤسسة ماكميلان لأبحاث السرطان أن هناك ثلاثة أعراض لسرطان المعدة "يمكن أن تكون مثل أعراض أمراض المعدة الشائعة".

تشمل الأعراض:"حرقة في المعدة لا تختفي • فقدان الوزن • فقدان الشهية".

ولكن هذه ليست الأعراض الوحيدة لسرطان المعدة.

ما يجعل هذه الأمور ملحوظة هو أنه إذا كان الشخص يعاني منها ، فقد يعتقد أنها حالة غير سرطانية وقد لا يفكر في احتمال أن تكون حالة أكثر ضررًا.

سرطان المعدة له مجموعة واسعة من الأعراض.

بالإضافة إلى حرقة المعدة وعسر الهضم وفقدان الوزن وفقدان الشهية ، يمكن أن يتسبب سرطان المعدة أيضًا في تكرار التجشؤ والإحساس بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام.

الأعراض الأخرى التي يمكن أن يعاني منها مرضى سرطان المعدة هي:



• تورم أو ألم في الجزء العلوي من البطن

• القيء

• عسر البلع (صعوبة البلع)

• البراز الأسود (البراز)

• الشعور بالتعب أو ضيق التنفس

• الفواق بكميات كبيرة

في حين أنه من المهم أن نتذكر أن بعض الحالات التي قد تكون علامات على حالات غير سرطانية يمكن أن تكون سرطانية ، فمن المهم أيضًا ملاحظة أنه ليست كل أعراض السرطان تعني إصابة الشخص بالسرطان.

من الأفضل بكثير أن تخضع للفحص وتكتشف أنه لا شيء سوى تركه ثم اكتشاف أنه في الواقع سرطاني في المستقبل.

بالعودة إلى سرطان المعدة ، فإن إحدى المشاكل الرئيسية هي أن الأطباء لا يعرفون أسبابه، فهناك عدد من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على احتمالية إصابة الشخص بهذه الحالة.

التدخين ، كما هو الحال مع معظم أنواع السرطان ، مدرج في قائمة الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

كذلك فإن جنسك مع الرجال يزيد احتمالية إصابة النساء بسرطان المعدة بمرتين.

العمر عامل آخر مع أكثر من نصف مرضى سرطان المعدة الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر.

عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تؤثر على خطر إصابة الشخص بسرطان المعدة هي النظام الغذائي للشخص ، سواء كان يعاني من زيادة الوزن أم لا ووجود أمراض أخرى في المعدة.

فقر الدم الخبيث والتهاب المعدة الضموري هما حالتان تؤثران على بطانة المعدة وتزيدان من خطر إصابة الشخص بهذه الحالة، وكذلك الحال بالنسبة للتاريخ العائلي لهذه الحالة.