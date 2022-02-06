اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 02:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سخان المياه الكهربائى لا يحتفظ بالسخونة عند غلقه.. مرفق الكهرباء يوضح

الأحد، 06 فبراير 2022 02:00 ص
سخان المياه الكهربائى لا يحتفظ بالسخونة عند غلقه.. مرفق الكهرباء يوضح سخان المياه الكهربائى
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن سخان المياه الكهربائى من الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.
 
وأضاف الجهاز أن هناك بعض المواطنين يعتقدون أنه عند غلق السخان سيفقد سخونة المياه، وهى معلومة خاطئة وغير صحيحة تماما، لافتا إلى أنه عند غلق سخان المياه الكهربائى يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدامها بدون استهلاك مزيد من الكهرباء.
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                            
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس القابضة للكهرباء يستعرض أهم الإنجازات بالجمعية العمومية بحضور الوزير

الخميس، 03 فبراير 2022 12:41 م

وزير الكهرباء يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة

الخميس، 03 فبراير 2022 11:47 ص

الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة ستلعب دورا مهما فى تحرير سوق الكهرباء بمصر

الخميس، 03 فبراير 2022 09:00 ص

من العجز إلى الفائض.. دراسة ترصد طفرة فى قطاع الكهرباء والطاقة.. ومشروعات عملاقة حظيت بمعايير عالمية.. وتؤكد: مصر تسعى بخطى واثقة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.. ومحطة رياح جبل الزيت من أكبر المحطات فى العالم

الخميس، 03 فبراير 2022 05:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة