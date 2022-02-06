سخان المياه الكهربائى لا يحتفظ بالسخونة عند غلقه.. مرفق الكهرباء يوضح

كتبت ــ رحمة رمضان

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن سخان المياه الكهربائى من الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

وأضاف الجهاز أن هناك بعض المواطنين يعتقدون أنه عند غلق السخان سيفقد سخونة المياه، وهى معلومة خاطئة وغير صحيحة تماما، لافتا إلى أنه عند غلق سخان المياه الكهربائى يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدامها بدون استهلاك مزيد من الكهرباء.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).