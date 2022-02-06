اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"ريان في القلب".. لفتة إنسانية للمغرب بجناح الأزهر في معرض الكتاب (صور)

الأحد، 06 فبراير 2022 08:05 م
"ريان في القلب".. لفتة إنسانية للمغرب بجناح الأزهر في معرض الكتاب (صور) من الأزهر الشريف إلى المغرب "ريان في القلب"
كتب لؤى على

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في لفتة إنسانية، حرص جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على تنظيم عرض فني بالعرائس، تضامنا مع أطفال العالم الذين يعانون ويتألمون، كما قدم طلاب رياض الأطفال بالأزهر قصة الطفل المغربي "ريان"، الذي أوجع قلوب الملايين حول العالم بعد ما فارق الحياة، مقدما للعالم أعظم درس في التضامن الإنساني، مرسلين برسالة ممزوجة بالتضامن والمواساة لدولة المغرب الشقيق مفاداها "أن ريان في القلب".
 
كما قام طلاب رياض الأطفال برسم وتلوين بعض اللوحات الفنية التي تحمل أعلامًا بأسماء الدول التي يعاني فيها الأطفال حول العالم، ليُذكروا الناس بمعاناتهم للتضامن معهم، وهو ما لاقى استحسانًا وتأثرًا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.
 
ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
 
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جناح الازهر

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