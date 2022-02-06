روسيا تسجل 180 ألفا و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أ.ش.أ

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد، تسجيل 180 ألفا و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المقر في بيان له، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في روسيا إلى 12 مليونا و810 آلاف و118 إصابة مؤكدة، مشيرا إلى أن روسيا سجلت خلال نفس الفترة 661 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بلغت حصيلة الوفيات 335 ألفا و414 حالة وفاة، فيما تعافى 59 ألفا و583 شخصا من الإصابة؛ ليبلغ عدد المتعافين 10 ملايين و569 ألفا و271 شخصا.