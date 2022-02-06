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رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود بطول 800 متر.. صور

الأحد، 06 فبراير 2022 01:57 م
رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود بطول 800 متر.. صور رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود
الأقصر - أحمد مرعى

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تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أعمال تنفيذ مشروع تكاسي مصرف المدامود بطول 400 م من الناحية اليمني و400 م من الناحية اليسري، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمشروعات القومية الجارية لإزالة أية معوقات تعطل سير العمل بها، ومتابعة معدلات نسب تنفيذها .

واستمع رئيس مدينة الأقصر، إلى شرح مفصل عن الأعمال التي تمت خلال الفترات السابقة والحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال الجارية وزيادة معدلات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر والشركات المنفذة للمشروع.

كما تم متابعة أعمال النظافة على جانبي طريق المطار، حيث تم تكليف رئيس حي المطار شعبان طايع بالمتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، بالتنسيق مع شرطة المرافق تحت إشراف الرائد على بكري وكيل إدارة شرطة المرافق، والنقيب عبد الله سلطان ضابط بإدارة شرطة المرافق - حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ورفع المظاهر العشوائية والسلبية التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.

واستهدفت الحملة منطقة طريق الهيلتون ونجع بدران، وذلك بمشاركة أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأحمد محمود دياب مدير إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات، بالتنسيق مع معدات الحملة الميكانيكية، وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية: 16 إشغال طريق، و12 بائع متجول، و5 نظافة، و6 عدم ارتداء الكمامة، و53 إزالات إدارية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (1)
رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (1)

 

رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (2)
رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (2)

 

رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (3)
رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (3)

 

رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (4)
رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (4)

 

رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (5)
رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (5)

 

رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (6)
رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تكاسي مصرف المدامود (6)

 


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