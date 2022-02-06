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رئيس جامعة القناة يلتقى الطلاب المسافرين للكاميرون لتشجيع المنتخب الوطنى

الأحد، 06 فبراير 2022 09:19 ص
رئيس جامعة القناة يلتقى الطلاب المسافرين للكاميرون لتشجيع المنتخب الوطنى جانب من اللقاء
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن طلاب جامعة القناة توجهوا اليوم إلى الكاميرون لدعم وتشجيع منتخبنا القومي لكرة القدم فى المباراته النهائية أمام المنتخب السنغالي،  وذلك بعد إعلان الدكتور  خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي، سترسل طائرتين تقل عددًا من طلاب الجامعات المصرية إلى الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر له اليوم الأحد.
 
وحرص رئيس جامعة قناة السويس، على لقاء طلابه متمنيا لهم السلامة ولمنتخبنا التوفيق والنجاح، مطالبًا إياهم أن يكونوا خير سفراء لبلادنا وجامعتنا ومثال للمشجعين الملتزمين.
 
يذكر أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر هؤلاء الطلاب من خلال عدد من الرعاة، كما تم  اختيار 38 طالبة وطالبا المرشحين لهذه المهمة الوطنية من خلال قوائم الطلاب المُتميزين في مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة، وشباب أسرة طلاب من أجل مصر، وممثلين لاتحاد الطلاب.
 

 

 


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