دورة تدريبية عن الآبار الجوفية لمهندسى شركة مياه الشرب والصرف بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإدارى لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وفى هذا السياق أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن الشركة فى حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمى ومن ثم تطوير العنصر البشرى بإعتباره أحد مقومات النجاح لأى مؤسسة بالدولة، لافتاً إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية للمهندسين بكافة تخصصاتهم بعنوان (كيفية تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الآبار الجوفية) فى الفترة من 30 يناير إلى 3 فبراير 2022 وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بالشركة.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى قيام المهندس محمد السيد ابراهيم من العاملين بالشركة بتقديم محاضرات لمهندسى الشركة لتعريفهم بمكونات الآبار الجوفية والإرتوازية والخزانات الجوفية وأنواعهم وطرق الحفر وأنواع نظم التشغيل والطلمبات المستخدمة فى محطات المياه الجوفية وكذلك وتوضيح طرق البحث عن المياه الجوفية فى باطن الأرض وعوامل إختيار مواقع الآبار الجوفية والإرشادات التى يجب مراعاتها لضمان السلامة والصحة المهنية وضمان إستمرارية التشغيل والصيانة لمحطات المياه الجوفية.