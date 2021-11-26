اليوم السابع
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ضبط 40 مخالفة ومتأخرات 50 ألف متر استهلاك بحملة تفتيشية على وصلات المياه بالشرقية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:27 م
ضبط 40 مخالفة ومتأخرات 50 ألف متر استهلاك بحملة تفتيشية على وصلات المياه بالشرقية لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس عامر كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، قيام لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية أبو ياسين لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبا من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

وأضاف أنها أسفرت عن تحرير20 مخالفة لشروط التعاقد، 20 محضر تعدي على شبكة مياه ، وحصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 50000م3 استهلاك فعلى.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات .

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سُبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 


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