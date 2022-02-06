دعوة للتظاهر فى أمريكا ضد "إشعال واشنطن الحرب مع روسيا"

كتب محمد جمال

قال رئيس تحالف كونيتيكت للسلام والتضامن، اليوم، إن المجموعة ستنظم مسيرة ضد واشنطن احتجاجا على "إشعال" الحرب في أوروبا، فى مدينة هارتفورد الأمريكية، الثلاثاء، وأضاف ستيف كريفيسكى في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه من المأمول أن ينضم كثير من الناس في أجزاء مختلفة من العالم لهذا الحدث.

وتابع: "أتوقع أن يكون هناك آلاف الأشخاص الذين يحتجون على تهديدات الحرب هذه، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم".

وأردف أن المظاهرة ستنطلق، يوم 8 فبرايرالساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، في هارتفورد، كونيكتيكت، مضيفا أن المجموعة تدرس تنظيم مسيرات مماثلة على أساس أسبوعي لحين حل الأزمة.

واستطرد: "من أجل الحد من التوترات، هناك حاجة لحل المشاكل من خلال الدبلوماسية وليس الحرب. أعتقد أنه ينبغي إلغاء الناتو، وأنه يجب توجيه لائحة اتهام للولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب في العديد من الأماكن".

يوم السبت، انطلقت مسيرات رافضة للحرب تحت شعار "يوم العمل للسلام مع روسيا: 5 فبراير 2022" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتنظيم من جماعات المناهضة للحرب، للتأكيد على أن معظم مواطني البلاد لا يسعون لخوض حرب مع روسيا.