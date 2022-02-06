اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 09:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دعوة للتظاهر فى أمريكا ضد "إشعال واشنطن الحرب مع روسيا"

الأحد، 06 فبراير 2022 08:15 م
دعوة للتظاهر فى أمريكا ضد "إشعال واشنطن الحرب مع روسيا" مظاهرات فى أمريكا - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس تحالف كونيتيكت للسلام والتضامن، اليوم، إن المجموعة ستنظم مسيرة ضد واشنطن احتجاجا على "إشعال" الحرب في أوروبا، فى مدينة هارتفورد الأمريكية، الثلاثاء، وأضاف ستيف كريفيسكى في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه من المأمول أن ينضم كثير من الناس في أجزاء مختلفة من العالم لهذا الحدث.
 
وتابع: "أتوقع أن يكون هناك آلاف الأشخاص الذين يحتجون على تهديدات الحرب هذه، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم".
 
وأردف أن المظاهرة ستنطلق، يوم 8 فبرايرالساعة 12 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، في هارتفورد، كونيكتيكت، مضيفا أن المجموعة تدرس تنظيم مسيرات مماثلة على أساس أسبوعي لحين حل الأزمة.
 
واستطرد: "من أجل الحد من التوترات، هناك حاجة لحل المشاكل من خلال الدبلوماسية وليس الحرب. أعتقد أنه ينبغي إلغاء الناتو، وأنه يجب توجيه لائحة اتهام للولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب في العديد من الأماكن".
 
يوم السبت، انطلقت مسيرات رافضة للحرب تحت شعار "يوم العمل للسلام مع روسيا: 5 فبراير 2022" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتنظيم من جماعات المناهضة للحرب، للتأكيد على أن معظم مواطني البلاد لا يسعون لخوض حرب مع روسيا.

روسيا

أمريكا

أوكرانيا

تحالف كونيتيكت للسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"ذا ميرور": بريطانيا ترسل أكثر من 100 فرد من القوات الخاصة إلى أوكرانيا

الأحد، 06 فبراير 2022 05:03 م

تقرير: بنك الاستثمار الأوروبى قدم أكثر من نصف مليار يورو لدعم اقتصاد أوكرانيا

الأحد، 06 فبراير 2022 03:17 م

الصحف العالمية اليوم: روسيا مستعدة عسكريا بنسبة 70% لغزو أوكرانيا.. مظاهرات فى مينيابوليس الأمريكية بعد قتل الشرطة لشاب أسود .. رئيس وزراء بيرو يقدم استقالته بعد أيام من تعيينه بسبب اتهامه بالعنف الأسرى

الأحد، 06 فبراير 2022 02:10 م

أوكرانيا تتسلم ثلاث مروحيات فرنسية بموجب اتفاقية بين حكومة البلدين

الأحد، 06 فبراير 2022 01:49 م

مسئولون أمريكيون يحذرون: روسيا تستعد عسكريا بنسبة 70% لغزو أوكرانيا

الأحد، 06 فبراير 2022 10:44 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة