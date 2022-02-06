اليوم السابع
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حياة كريمة بالإسماعيلية.. انطلاق قوافل السعادة بقرية الوادى الأخضر بالقصاصين

الأحد، 06 فبراير 2022 09:40 ص
حياة كريمة بالإسماعيلية.. انطلاق قوافل السعادة بقرية الوادى الأخضر بالقصاصين اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قالت محافظة الإسماعيلية فى بيان لها اليوم إنه تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مشروع تنشيط القرى الأكثر احتياجًا بقرية الوادى الأخضر "تابع الجميز "، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، تحت شعار "قوافل السعادة"، والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التطوير الشامل لقرى الريف المصرى، "حياة كريمة" وذلك برعاية اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وتقام فعاليات قوافل السعادة، بإشراف من الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمتابعة من سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، ومها الحفناوى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

وتشارك فى "قوافل السعادة" العديد من الجهات كمديرية الصحة ممثلة فى القوافل الطبية، وكذا الصندوق القومى لمكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، وأيضًا المجلس القومى للأمومة والطفولة، بجانب فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، رئيسة الفرع، بالإضافة إلى مشاركة صندوق مكافحة الإدمان، ومكتبة مصر العامة. 

وتهدف "قوافل السعادة" إلى خلق أجواء ترفيهية داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية من خلال تقديم عروض فنية وألعاب ترويحية وورش فنية للطلائع والشباب والفتيات بكل قرية كما سيتم تنفيذ القافلة بها بشكل متواصل بما يساهم فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه القوافل الترفيهية.

 

 


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