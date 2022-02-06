"جورج فلويد جديد".. مظاهرات فى مينيابولس الأمريكية بعد قتل شرطى لشاب أسود

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن مئات الأشخاص تجمعوا فى وسط مدينة مينيابوليس، أمس السبت، للاحتجاج على إطلاق الشرطة النار على أمير لوك، وهو شاب أسود يبلغ من العمر 22 عامًا، أطلقت الشرطة النار عليه وقتلته خلال مداهمة في الصباح الباكر يوم الأربعاء الماضى.

ووقف المتظاهرون خارج مركز حكومة مقاطعة هينيبين وطالبوا باستقالة عمدة مينيابوليس جاكوب فري (ديم) ، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس مينيسوتا. كما ضغطوا من أجل فصل ضابط شرطة مينيابوليس مارك هانيمان من عمله - الذي قتل لوك بالرصاص- ومقاضاته.

وأظهرت تسجيلات مصورة تم تداولها على موقع تويتر حشودا من الناس تتجمع وتردد "أمير لوك"! بينما كان يرفع لافتات مكتوب عليها اسمه، كما شاركت السيارات على بعض الطرق بينما سار المتظاهرون في الشوارع.

وأضافت الصحيفة: يبدو أن لوك كان نائمًا في شقة في وسط مدينة مينيابوليس عندما قام فريق "الأسلحة الخاصة والتكتيكات" التابع لقسم الشرطة، بإجراء مداهمة بدون طرق لوحدة القتل التابعة لقسم شرطة سانت بول، ودخلوا الشقة حوالي الساعة 6:48 صباحًا، وهم يهتفون "الشرطة!" و "انزل على الأرض!".

وأظهرت لقطات مصورة بالكاميرا الموضوعة على الجسم ونشرت يوم الخميس لوك ملفوفا في بطانية بيضاء بينما كانت الشرطة تقترب من وضعه على الأريكة، ثم نهض لوك وبدا أنه قد أطلق عليه الرصاص عدة مرات.

قالت إدارة شرطة مينيابوليس (MPD) إنها تجري تحقيقًا داخليًا في الحادث من شأنه أن يراجع سياسة أوامر عدم الضرب.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إن لوك صوب سلاحا على الضباط عندما دخلوا، كما أصدرت الإدارة صورة ثابتة من مقطع الفيديو تظهر مسدسًا بالقرب من جسده.

قالت عائلة لوك إنه حصل على البندقية بشكل قانوني، لم يذكر اسمه كمشتبه به في الأمر، تم وضع هانيمان، الضابط المسئول عن إطلاق النار، في إجازة إدارية.

يأتي إطلاق النار بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس على يد ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين في عام 2020 ، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، لفتت وفاة لوك انتباه محامي الحقوق المدنية الوطني بن كرومب، الذي تحدث مع والدي لوك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

خلال المؤتمر الصحفي، انتقد والدا لوك، أندريه لوك وكارين ويلز، المداهمة بدون طرق، وقالا إن ابنهما "أعدم" من قبل قسم الشرطة.

وبحسب ما ورد قال أندريه لوك: "كان ابني أمير رائد أعمال، لقد استمتع بالتعلم وطرح الأسئلة وتمتع بالرغبة في أن يكون جزءًا من صناعة الموسيقى."