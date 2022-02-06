جرافيتى يجمع ريان بالمنسى وطبيب الغلابة بسوهاج.. اعرف تفاصيل الحكاية.. صور

سوهاج محمود مقبول

صمم المهندس زياد أحمد أبن محافظة سوهاج من خلال جداريته التي زينت أحد أهم شوارع سوهاج خلف النادى البحرى من خلال جرافتى جمع بين الطفل ريان أبن دولة المغرب والشهيد منسى وطبيب الغلابة وذلك تخليدا للشخصيات الثلاثة حسب قوله أنهم الأكثر تأثيرا في المجتمعات التي عاشوا فيها.

وقال المهندس زياد أحمد جرافتى سوهاج أن أختار تلك الشخصيات لأنها الأكثر تأثيرا في المجتمعات التي عاشوا فيها وكان أخر تلك الشخصيات التي تم رسمها هي الطفل ريان الذى أثر في كل المجتمعات وليس المجتمع الذى يعيش فيه فقط وجعل كل الأسر المصرية والعربية والأجنبية تتعاطف معه ومع أسرته وتم تصميم الجرافتى ليضم مكان سقوط ريان بالبئر وتخيلت أنه جالس في البئر ممسكا بعصا صغيرة يفكر وينتظر إنقاذه وصورة أخرى له وهو مبتسم ضاحك وسيم والصورة الأخيرة له له جنحان صاعدا بهما إلى السماء يعد وفاته وكنت أتمنى أن يكون لدى وقت من أجل أن أرسم كل الجهود التي تم القيام بها من محاولات الإنقاذ.

وعن منسى قال الجرافتى زياد أن قمت برسم صورة تعبيرى بعنوان "لن ننساك يا منسي تكريما لروحه الطاهرة التي دافع بها عن أرض سيناء العزيزة، فالأعمال الفنية تتعدد لإبراز ولو جزء بسيط من بطولات "منسي" وأن الفكرة جاءت له بعد مطالبة العديد من أبناء محافظة سوهاج برسم الشهيد البطل أحمد منسي على أحد جدران شوارع المحافظة تخليدًا لذكراه وارتباط الشباب ببطولاته التي عرضها مسلسل "الاختيار" خلال شهر رمضان الماضي وأن الرسمة لاقت قبولًا كبيرا جدا من جميع أبناء المحافظة وأصبح مكان الرسمة مزارا لكل أبناء المحافظة لالتقاط الصور التذكارية مع صورة البطل أحمد منسي، الذي يقتدي به الكثير من الشباب كمثال للوطنية الخالصة والفناء في العمل.

أما الشخصية الثالثة المؤثرة كانت لطبيب الغلابة تخليدا لما قدمه من عطاء مستمر على مدار حياته لخدمة الفقراء من خلال مهنه من أجل المهن هي مهنة الطب قمت برسم هذا الجرافتى ليكون علامة وقدوه للجميع وأن يتعلم منه الأخرون التضحية والفداء وأن المال ليس كل شيء وتعلم الكبار منه العطاء ويعلموه للصغار رحم الله الطفل ريان رحم الله الشهيد منسى رحم الله طبيب الغلابة



جرافتى المنسى وريان وطبيب الغلابة فى سوهاج (1)



جرافتى المنسى وريان وطبيب الغلابة فى سوهاج (2)



جرافتى المنسى وريان وطبيب الغلابة فى سوهاج (3)



جرافتى المنسى وريان وطبيب الغلابة فى سوهاج (4)



جرافتى المنسى وريان وطبيب الغلابة فى سوهاج (5)



جرافتى المنسى وريان وطبيب الغلابة فى سوهاج (6)



جرافتى الطفل ريان



الشاب زياد بجوار جرافتى ريان