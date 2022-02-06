جامعة جنوب الوادى تعلن عن ظهور نتائج 6 كليات.. اعرف التفاصيل

صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادى ظهور نتائج عدد من الفرق بـ 6 بكليات بالجامعة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح التي تزامنت مع نهاية أيام الامتحانات.

وأوضحت الجامعة، أنه ظهرت نتائج الفرقة الثانية والثالثة والرابعة بكلية الآداب، والفرقة الرابعة بكلية الآثار، والفرقة الثالثة بكليات التجارة، والفرقة الثانية والرابعة والخامس بكلية الطب البيطري، والفرق الأربعة بكلية التربية النوعية، والمستوي الرابع بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.



وقال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه أدى اليوم الأخير فى الامتحانات الفرقة الثانية بكلية الحقوق وعددهم 3162 وطلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة وعددهم 2673 طالب وطالبة، كما أن أعمال التصحيح تزامنت مع الامتحانات والانتهاء من المواد أول بأول.



وفي نفس السياق أعلنت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، أنه لم تظهر نتائج للطلاب حتي الآن ومن المقرر ظهور النتائج علي الموقع الرسمي للجامعة خلال الأسبوع القادم.