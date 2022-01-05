جهاز تعويضى و"روبوت مقاتل" أبرز المشروعات الفائزة بمسابقة الابتكارات العلمية بـ"جامعة المنيا"

المنيا -حسن عبد الغفار

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مسابقة في مجال "الابتكارات العلمية" تنافس خلالها كليات الجامعة بـ 17 عمل ومشروع ابتكاري؛ استعداداً للتأهل للمنافسة بـإبداع 10 لوزارة الشباب.

وأعلن الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه حقق المركز الاول في مسابقة الابتكارات العلمية على مستوى كليات جامعة المنيا، الطالبة سلفانه سامح بولس بالفرقة الرابعة كلية الهندسة عن مشروعها "جهاز تعويضي للمشي لذوى الهمم" الذي تميز بانخفاض تكلفة تصنيعه مقارنةً بنظائره في السوق، وفاز بالمركز الثاني الطالب حسين أحمد بالفرقة الثالثة كلية التربية النوعية عن مشروعه "روبوت مقاتل" يمكن التحكم به عن بعد، وجاء بالمركز الثالث الفريق المكون من الطالبتين آلاء مدحت، وبسمة ممدوح طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، عن مشروعهم الخاص بتصميم تطبيق للهاتف المحمول خاص بمتابعة مرضى السكر.

ناقش أعمال الطلاب لجنة التحكيم التي ضمت كل من: الدكتور أدهم كامل الاستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، والدكتور شعبان عبد الرازق استاذ الارشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق. وأشرف على تنظيم المسابقة، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح عبد الفتاح مدير إدارة النشاط الفني والثقافي والعلمي، ومحمد مختار الشاذلي مدير النشاط العلمي بالجامعة.