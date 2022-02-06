تموين بورسعيد: ضبط 7 آلاف كمامة وسجائر مجهولة المصدر فى حملة تموينية

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات الغاز لإحكام السيطرة والرقابة التموينية حفاظاً على سلامة المواطنين .

وأسفرت الحملة التموينية التى قادها خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وإبراهيم الدهر ى رئيس الرقابة وحسن عبد الله ومحمد السحراوى والعربى عبد الحليم وياسر جمعة من مفتشى التموين والمهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك من ضبط 7000 كمامة مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها تباع للمواطنين على أنها كمامات طبية.

كما تم ضبط 250 كجم من ذرة العلف منتهى الصلاحية وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وتحرر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق .

وتمكن رجال الرقابة من ضبط 600 علبة سجائر مجهولة المصدر تضر بصحة المواطنين غير مصرح ببيعها تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وعلى الفور تم تحرير 3 تقارير نقص وزن و2 عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات و2 آخرين إثبات حالة للمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر شهادات صحية و16 محضر عدم إعلان عن أسعار المخبوزات ومحضرى عدم الإعلان عن أسعار غاز البوتاجاز و3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و4 محاضر آخرين لاستخدام غاز البوتاجاز فى مناطق مزودة بالغاز الطبيعى و3 محاضر لبدالين تموينيين لمخالفة القرار 178 لسنة 2017 الخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولي بالرعاية .