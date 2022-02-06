"تموين الأقصر" تعلن بدء استقبال طلبات الأوكازيون الشتوى 7 فبراير الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تقرر بدء فعاليات الأوكازيون الشتوى لأصحاب المحلات التجارية، حيث صدر القرار الوزارى لكي يبدأ الأوكازيون الشتوي اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022، ويستمر الأوكازيون الشتوي لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تبدأ مديرية تموين الأقصر فى إصدار تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوى مجاناً، حيث تستقبل مديرية التموين الأسبوع المقبل طلبات المحال التجارية الراغبة بالاشتراك فى الأوكازيون الشتوى للحصول على تصريح مجانا من 7 فبراير 2022 لمدة شهر.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن الأوكازيون فرصة لكل مواطن للحصول على احتياجاته بخصم يصل إلى 60%، وللحصول على تصريح للمحل وضع السعر قبل وبعد الخصم لمراقبة الأسعار ومنع الاوكازيون الوهمى، موضحاً أنه من المقرر أن يتوجه أصحاب المحال التجارية بتقديم طلب تصريح الأوكازيون، ومرفق بالطلب فواتير البضائع المراد إجراء الأوكازيون عليها وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسئول ورخصة المحل ودمغة بقيمة 1 جنية، وكشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها موضحا به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم.

وشدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه يجب أن يتوجه أصحاب المحال التجارية إلي مديرية التموين بالأقصر في إدارة التجارة الداخلية لاستخراج تصريح الأوكازيون على أن يتم وضع التصريح بعد استيفاء التوقيعات والختم في مكان ظاهر على واجهة المحل ويمكن رؤيته للجميع .