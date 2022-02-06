تعرف على حركة الترقيات والتنقلات بمديرية تعليم بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أكبر حركة للتغييرات والترقيات والتنقلات بين الوظائف القيادية بمديرية التعليم تضمنت التجديد لمديرى مدارس صناعية وفنية وتجارية وموجهين عموم واوائل ونقل معلمين من وظائفهم وترقيتهم الى موجهيين على مستوى المحافظة.

وشملت الحركة 43 اسما تم التجديد والنقل والانتداب لهم من خلال اصدار امر تنفيذى رقم "4" كشف فيه وكيل الوزارة انه بناء على نتيجه المقابله الشخصيه التي تم عقدها برئاسته تقرر النقل والتجديد ل43 معلما على ان يتم التنفيذ لهذه النشره عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتضمنت حركه النقل قيام امال عويس سيد مصطفى معلم اول مواد زراعيه بمدرسه ناصر الزراعيه وتنقل موجه بساتين اداره التعليم الفني باداره بني سويف التعليميه لمده ثلاث سنوات و ايهاب معوض محمود معلم اول مواد زراعيه بمدرسه بني سويف الزراعيه ينقل موجه تربيه الدواجن باداره التعليم الفني لمده ثلاث سنوات و محمد محمد فاضل معلم اول مواد زراعيه ينقل موجه التربيه الحيوان باداره التعليم الفني و وليد عبد التواب محمد معلم اول ما الزراعيه ينقل لعمل موجه وقايه نبات باداره التعليم الفني وسمير حسن محمد وكيل مدرسه بني سويف الزراعيه ينقل موجه البساتين باداره التعليم الفني لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحد، وياسر محمد امام معلم مواد زراعيه بمجرد ناصر الزراعي ينقل موجه مساحه باداره التعليم الفني.

كما ضمت الحركة على صلاح محمد سليمان معلم مواد قانونيه ومكلف موجه اول مواد قانونيه باداره التعليم الفني يلغي التكليف وينقل موجه مواد قانونيه باداره التعليم الفني، و على عيد محمد معلم اول المواد القانونيه بمدرسه التجاره بنين يلغي التكليف وينقل موجه مواد قانونيه باداره التعليم الفني. كما تضمنت حركه النقل والتجديد التي سيتم تنفيذها عقب امتحانات الفصل الدراسي الاول نقل ابراهيم حسن ابو طالب موجه اول البان باداره التعليم الزراعي بالمديريه ينقل موجه عام اداره التعليم الزراعى بالمديريه لمده ثلاث سنوات.

وأيضا نادي محمد عبد الحفيظ كبير معلمين مواد زراعيه بمدرسه ناصر الزراعيه ي ينقل موجه عام بساتين فاكهه باداره التعليم الزراعي ومنى محمد عبد الرؤوف موجه اول اقتصاد زراعي باداره التعليم الزراعي تنقل موجه عام اقتصاد زراعي باداره تعليم الزراعي، و هاله عابدين حسين جوده موجه لسوق المال باداره التعليم التجارى تنقل موجه عام سوق المال باداره التعليم التجارى ورافت فوزي عبد السيد موجه صحه الحيوان والدواجن باداره التعليم الفني ينقل موجه اول صحه حيوان والدواجن باداره التعليم الزراعي و حسين جود عبد الله معلم خبير زراعه مدرسه ببا الزراعيه ينقل موجه اول تربيه الدواجن باداره التعليم الزراعي وعبد العزيز شجاع سيد موجه صناعات زخرفيه بالاداره التعليميه ينقل موجه اول صناعات زخرفيه و سهام لطفي امين موجهه رياضيات ماليه واحصاء باداره التعليم الفني تنقل موجه اول رياضيات. واحصاء باداره التعليم التجاري ، وسناء يحيى محمد عبد الجيد موجه مواد الاقتصاد تجاري بإدارة التعليم الفني تنقل موجه أول اقتصاد التجاري باداره التعليم التجارى لمده ثلاث سنوات وسامح يوسف سامح سمير مخائيل معلم خبير وينقل موجه اول محاسبه ماليه باداره التعليم التجارى بالمديريه لمده ثلاث سنوات ، ومريم رشدي معلم اول صناعات نسيجيه بمدرسه الفنيه بنات ببني سويف يلغي الندب وتنقل موجه صناعات نسيجيه باداره التعليم الفني باداره بني سويف التعليميه واشرف عمران معلم اول محاصيل حقل بمدرسه بني سويف الزراعيه ومكلف موجه محاصيل يلغى التكليف وينقل موجه محاصيل حقل باداره التعليم الفني باداره بني سويف التعليميه.

كما تم التجديد لكل من اشرف فتحى محمد علي مدير مدرسه اهناسيا المعماريه يجدد له مدير للمعماريه لمده سنتين قابله للتجديد و احمد علي سيد مدير مدرسه المعماريه ببني سويف يجدد له سنتين واميمه اسعد القرني مدير مدرسه الوسطى الفنيه يجددد لها مديرا لمدرسه الوسطى الفنية بنات لمده سنتين ، واشرف وديع عبد السلام مدير مدرسه الزخرفيه ببنى سويف يجدد له سنتين ، وابراهيم احمد عثمان، مدير مدرسه باروط الصناعيه يوجد له سنتين و صابر حسن مدير مدرسه ناصر الفنيه بنات يوجد لها لمده سنتين و ياسر حلمي محمد حسنين مدير مدرسه الشهيد محمد صفوت حرب الصناعات المتقدمه شرق النيل يجدد له مدير مدرسه الشهيد محمد صفوت حرب لمده سنتين ، و محمد نسيم جعفر مدير مدرسه الفنيه بنات يجدد له لمده سنتين وسعاد خالد حسين مدير مدرسه اهناسيا الفنيه بنات يجدد لها مديرة مدرسة الفنيه بنات لمده سنتين، وهاني رشدي عطيه مدير مدرسه صناعيه يجدد له مدير مدرس صناعيه لمده سنتين وناريمان صابر شعبان مدير مدرسه ام المؤمنين الفنيه بنات يجدد لها لمده سنتين وناجح محمد رشدي يجدد له مدير مدرسه صناعيه بنين لمده سنتين وعلاء الدين احمد عاطف يجدد له مدير مدرسه الوسطى الزراعيه لمده سنتين.