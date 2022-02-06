تعرف على اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بقنا

قنا صابر سعيد

ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماع اللجنة التنسيقية للمجلس الإقليمى للسكان، وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للسكان "مصر2030" لحل القضية السكانية، بحضور ممثلى المجلس القومى للسكان والتضامن الاجتماعى والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة وجامعة جنوب الوادى والجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

ناقش السكرتير العام لمحافظة قنا خلال الاجتماع رفع الوعى بقضايا السكان والصحة الإنجابية من خلال تكثيف الندوات عن طريق رجال الدين الإسلامى والمسيحى وتعظيم الاستفادة من الواعظات التابعة للأزهر الشريف والمتطوعات بالأوقاف وتوجيه أنشطة هيئة تعليم الكبار وجامعة جنوب الوادى لاستهداف المناطق الأكثر نموا للسكان وتنفيذ برامج توعوية بمخاطر الزيادة السكانية ودعم مبادرات تنظيم الأسرة بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح الطيبى أن القضية السكانية تعدُ واحدة من أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، والتى تؤثر بالسلب على تحقيق التنمية المستدامة فى العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، مشيرًا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا فى إحداث تنمية حقيقية وشاملة ومستدامة فى صعيد مصر، حيث تحظى محافظة قنا بالدعم الكامل من أجل تحسين المؤشرات المؤثرة فى القضية السكانية الممثلة فى معدلات المواليد ، والحد من البطالة، ورفع الوعى الثقافى المجتمعى ، وذلك بهدف القضاء على سرطان الزيادة السكانية.