تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد.. الاستقرار يسيطر على الأسواق

كتب: إسلام سعيد

سجلت أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الأحد، استقرار واضح خاصة الأصناف الشعبية مثل البلطي، وسجل البلطي مقاس 1 في سوق الجملة اليوم 21 إلى 25 جنيها، والبلطى حجم 2 سعرا يتراوح بين 17 إلى 20 جنيها، وبلغ البلطى الأسوانى سعرا تراوح بين 17 إلى 37 جنيها، وبلغ سعر الفيليه البلطى 30 إلى 110 جنيهات، وفق أسعار سوق الجملة.

وتراوح سعر قشر البياض بين 80 إلى 100 جنيه، والبياض الأملس من 80 إلى 100 جنيه بالنسبة للمقاس رقم 1، والقراميط بين 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 200 جنيهات بتراجع 10 جنيهات، المكرونة الخليجى 20 إلى 30 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 60 جنيها، البرانيس الإسكندرانى 25 إلى 45 جنيها.

أما بالنسبة لسعر السمك المكرونة المجمدة، فقد سجلت 20 إلى 30 جنيها، والسبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش من 30 إلى 40 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 130 جنيها، البربون 32 إلى 48 جنيها، البربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها، وفق الأسعار بسوق الجملة.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو مستويات 400 إلى 480 جنيها ، وسجل الجمبرى مقاس 1 سعر 300 إلى 380 جنيها، والجمبرى مقاس 2 تسجل 200 إلى 280 جنيها، ويبلغ الجمبرى المجمد 85 إلى 165 جنيها.