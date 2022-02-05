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الشبار الأخضر والبياض والبورى بـ 50 جنيها.. جولة بسوق سمك الإسماعيلية.. لايف وصور

السبت، 05 فبراير 2022 02:28 م
الشبار الأخضر والبياض والبورى بـ 50 جنيها.. جولة بسوق سمك الإسماعيلية.. لايف وصور سوق السمك
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا، حيث يشهد سوق الإسماعيلية اليوم إقبالًا كبيرًا.

وشهد سوق الأسواق ثبات العديد من الأسعار، حيص وصل سعر الشبار الأخضر ومرجان وبياض لـ 50 والبورى من 50 إلى 70 جنيها، والسردينة بـ 20 جنيها، وقاروص والدنيس والسهلية المبطرخة لـ 120 جنيها.

وقال حسن الجرايحى، تاجر أسماك، عن أسعار الأسماك اليوم السبت، كالتالى: الشبار من 20 إلى 25 جنيها، والبورى الكبير بـ 70 جنيها، والقاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ 120 جنيها، ولوت المزارع بـ 70 جنيها، ولوت القنال بـ 80 جنيها، ودنيس المزارع بـ 60 جنيها، ودنيس العريش بـ 70 جنيها، ودنيس القنال بـ 120 جنيها، ولشته الكبير بـ 70 جنيها، والسهلية وسط بـ 60 جنيها، والسهلية كبيرة مبطرخة من 120 إلى 150 جنيها، وشخرم بـ 30 جنيها، والسردينة بـ 20 جنيها، ومكرل بـ 50 جنيها، والجمبرى من 100 حتى 140 جنيها، الفسيخ الكيلوا بـ 80 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 120 جنيها، والخلول البلدى بـ 50 جنيها، وسمك سوبيا بـ 150 جنيها.

أسواق السمك بالإسماعليلية (1)
أسواق السمك بالإسماعليلية (1)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (2)
أسواق السمك بالإسماعليلية (2)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (3)
أسواق السمك بالإسماعليلية (3)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (4)
أسواق السمك بالإسماعليلية (4)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (5)
أسواق السمك بالإسماعليلية (5)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (6)
أسواق السمك بالإسماعليلية (6)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (7)
أسواق السمك بالإسماعليلية (7)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (8)
أسواق السمك بالإسماعليلية (8)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (9)
أسواق السمك بالإسماعليلية (9)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (10)
أسواق السمك بالإسماعليلية (10)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (11)
أسواق السمك بالإسماعليلية (11)

 

أسواق السمك بالإسماعليلية (12)
أسواق السمك بالإسماعليلية (12)

 

 

 

 

 


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