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بوليفيا تعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعى فى حقل مارجريتا

الأحد، 06 فبراير 2022 05:37 م
بوليفيا تعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعى فى حقل مارجريتا لويس آرس
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس البوليفى لويس آرس عن "اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعى فى بوليفيا".
 
وقال آرس عبر صفحته على "تويتر": "نبلغ بوليفيا أن الاستكشاف الذى بدأناه العام الماضي قد أسفر عن نتائج، لقد اكتشفنا احتياطيات الغاز الطبيعى فى حقل مارجريتا، الواقع بين تاريها و تشوكويساكا، مع إمكانية لإنتاج 3 ملايين متر مكعب فى اليوم".
 
وقالت شركة النفط والغاز البوليفية "YPFB" إن "بئر مارجريتا 10 الجديدة ستكون أكبر حقل لإنتاج الغاز في البلاد، ومن المتوقع أن يحقق الإنتاج من هذا البئر عائدات للدولة تزيد عن 260 مليون دولار في السنة".
 
وتتصدر روسيا قائمة أكبر مصدرى الغاز الطبيعى في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التى تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلى الذى يعد الأضخم عالميا.

لويس آرس

بوليفيا

حقل غاز

الغاز الطبيعى

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